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RK - Kolin İnşaat'ın İGA'daki hisselerinin devralınması için başvuru yapıldı

İstanbul, 25 Şubat () - Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı. Rekabet...

RK - Kolin İnşaat'ın İGA'daki hisselerinin devralınması için başvuru yapıldı

İstanbul, 25 Şubat () - Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada göre, söz konusu başvuru Kolin İnşaat'ın İGA Havalimanı İşletmesi, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri, CMLKK Liman İşletmesi ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri'nde bulunan hisselerinin devri için yapıldı. 
Açıklamada, "Bildirim, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş., CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri A.Ş., CMLKK Liman İşletmesi A.Ş. ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri A.Ş.’de bulunan hisseleri ile Koloğlu Holding A.Ş.’nin Lodos Elektrik Üretim A.Ş.’de bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. tarafından devralınması ile Anıl Çağrı Koloğlu’nun CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. ve CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri A.Ş.’de bulunan hisselerinin Mehmet Kalyoncu ve Uğur Cengiz tarafından devralınmasına ilişkindir" denildi.
İGA'nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20'şer pay sahibiydi.

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