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RK 24 meyve ve sebze toptancısısına soruşturma açtı

İstanbul, 22 Mart () - Rekabet Kurulu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 toptancı hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 21 Şubat tarihli...

RK 24 meyve ve sebze toptancısısına soruşturma açtı

İstanbul, 22 Mart () - Rekabet Kurulu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 toptancı hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 21 Şubat tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; İstanbul, Ankara ve Antalya hallerinde faaliyet gösteren toplam 24 meyve ve sebze toptancısısına soruşturma açıldığı belirtildi.

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