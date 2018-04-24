Rize'de, 6 ay süreli geçici iş başvuruları başladı

RİZE’de, belediyeler ile bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 2 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü’ne başvurulara başladı. Adaylar, İŞKUR binası içinde ve önünde kuyruk oluşturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler, özel idare ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süreyle 2 bin kişinin asgari ücretle hizmetli kadrosunda istihdam edilmesi için çalışma başlatıldı. Bugün başlayan iş başvuruları için Rize Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne çok sayıda başvuru yapıldı, İŞKUR İl Müdürlüğü merdivenlerinde uzun kuyruklar oluştu. Merdivenlerde sıra bekledikten sonra kuruma girenlerin oturarak sırasını beklemesi için bölüm ayrıldı. Başvuruların 4 gün boyunca süreceği belirtildi.



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