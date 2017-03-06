Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Rixos- Accord ortaklığı açıklandı

ANTALYA, () - RİXOS Oteller Grubu sahibi Fettah Tamince, twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Fransa merkezli uluslararası otel zinciri Accor Grup'la stratejik işbirliği alanında anlaştıklarını bildirdi. Fettah Tamince, Rixos Otelleri...

Rixos- Accord ortaklığı açıklandı

ANTALYA, () - RİXOS Oteller Grubu sahibi Fettah Tamince, twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Fransa merkezli uluslararası otel zinciri Accor Grup'la stratejik işbirliği alanında anlaştıklarını bildirdi.
Fettah Tamince, Rixos Otelleri için Türkiye'de Mercure, Novotel ve İbis markalarıyla yer alan ve şehir otelciliğinde en önemli gruplardan Fransız Accor Grubu ile stratejik işbirliği anlaşması sağladıklarını açıkladı.
Kişisel twitter hesabından duyuru yapan Tamince, "Rixos Hotels ve Accor Hotels stratejik işbirliğini duyurmaktan dolayı memnuniyet duyarım. Bu başarıya bizi ulaştıran misafirlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Oyun alanımız dünya demiştik, bu ortaklık ile dünyanın pek çok ülkesinde yeni yatırımlarla var olacağız" diye yazdı.
Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Oteller Grubu'nun bir süredir uluslararası otel zinciri Accor Grup’la masada olduğu ve Accor’la yapılacak anlaşmanın Uluslararası Turizm Borsası'nda (ITB Berlin) perşembe günü açıklanmasının beklendiği konuşuluyordu. Stratejik işbirliğinin içeriğiyle ilgili açıklama yapılmazken, şehir otelleriyle tanınan Accor Grubu’nun lüks resort yatırımlarını Rixos markası ile yapacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.