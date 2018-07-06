Ripple’a dolandırıcılık suçundan üçüncü kez dava açıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Temmuz () – ABD merkezli blockchain (blok zinciri) Ripple’a menkul kıymetler dolandırıcılığından üçüncü kez dava açıldı.

Brian J. Robbins tarafından, ABD’li özel yatırımcı David Oconer adına, şirketin kayıt dışı menkul kıymetler satışı yoluyla, kamuoyunu yanıltarak sermaye artışı sağladığı iddiasıyla Ripple CEO’su Bradley Glaringhousea’a dava açtı.

Oconer, şirketin sürekli olarak Ripple’ın (XRP) fiyatını manipüle ederek kâra geçtiğini ve milyonlraca XRP birimini saklayarak piyasada keyfi bir kıtlık oluşturduğunu iddia ederken, bu dava şirkete karşı bu yıl içerisinde açılan üçüncü dava oldu.

Davaya ilişkin Ripple veya Glaringhouse’dan bir açıklama yapılmazken, şirketin söz konusu dava için eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar komisyonu (SEC) çalışanlarından Andrew Ceresney ve Mary Jo White’ı baş danışman olarak işe aldığı belirtildi.