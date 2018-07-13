Ripple Hindistan’da Bitcoin’i geçerek birinci olmayı hedefliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Temmuz () – Blockchain (blok zinciri) platformu Ripple, düşük işlem ücretleri ve verimli bir sistemle Hindistan finans sektörünün yarısını ele geçirmeye hazırlanıyor.

Ripple Başkan Yardımcısı Asheesh Birla, Scaling and Digital Disruption in Fintech konferansında şirketin, Bitcoin adaptasyon hızını geçerek bölgedeki baskın kripto para birimi olmayı hedeflediğini söyledi.

Birla ayrıca, Hindistan’a Ripple’ı (XRP) tanıtmak ve söz konusu kripto para birimi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, bütün Hindistan nüfusuna iki milyon XRP vermeyi planlandığını belirtirken, şöyle konuştu:

“Hindistan’a ve iki milyarlık nüfüsuna baktığımızda çok büyük bir piyasa gördük. Sonra iki milyar kişinin XRP’ye nasıl yatırım yapabileceğini düşündük ve kendimize şu soruyu sorduk, neredeyse iki milyar kişiye karşılıksız XRP mi vereceğiz?”

Bölgede yaşayan milyonlarca kişiye XRP dağıtma maliyeti ve bu sürecin oluşturacağı sorunlar masaya yatırıldığında ise, bunun yerine Hindistan’ın en büyük bankalarıyla yapılacak işbirliğinin daha mantıklı olduğunda karar kılındığı söyleyen Birla, şöyle devam etti:

“Hindistan’daki herkese XRP dağıtmak elimizde olan bir fikirdi. Fakat daha sonra, Hindistan’ın en büyük üç bankasını Ripple ile işlem yapmaya ikna edersek, bu şekilde toplam pazar payının yüzde 80’inini elimizde tutabileceğimiz fark ettik.

“Gelecek beş yıl içerisinde de Hindistan’da yaklaşık bir milyon kişinin telefonları aracılığıyla banka işlemleri yapacağı öngörüsünde bulunduk ve bu sebeple hedef kitlemizi mobil kullanıcılar olarak belirledik.”

Ripple’ın Hindistan genelindeki banka müşterilerini blok zinciri platformu kullanıcısı yapmayı başarabilmesi durumunda Birla, şirketin bölgedeki etkisini arttıracağının ve Wells Fargo gibi büyük bankaları Hindistan’a gerçekleşecek işlemlerinde Ripple kullanmaya ikna edebileceğinin altını çizdi.