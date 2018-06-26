Ricmond Fed İmalat Endeksi Haziran’da 20’ye yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Haziran () – ABD’de Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) İmalat Endeksi Haziran’da Mayıs’taki 16 düzeyinden 20’ye yükseldi.

İmalat sektöründeki güçlü büyümenin devam ettiğine işaret eden Fed Ricmond İmalat Endeksi’ndeki yükseliş hem sevkiyatlarda, hem yeni siparişlerde hem de istihdamdaki güçlenmeden kaynaklandı.

Richmond Fed’den yapılan açıklamaya göre bu yıl en yüksek düzeyine ulaşan endekste karşılanamayan siparişlerde de artış gözlemlendi.

İmalat faaliyetlerine ilişkin ABD’nin Beşinci Bölgesi’nde 200 şirket ile yapılan anket Nisan’daki -3 düzeyinden Mayıs’ta 16’ya yükselerek imalat sektöründe güçlü büyümeye işaret etmişti.