Richmond Fed İmalat Endeksi Temmuz’da 20’ye yavaşladı

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Temmuz () – Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) İmalat Endeksi Temmuz’da Haziran’daki 21 düzeyinden 20’ye yavaşlayarak Beşinci Bölge imalat sektörünün Temmuz’da güçlü büyümeye devam ettiğine fakat yavaşladığına işaret etti.

Richmond Fed verilerine göre;

"Bu düşüş istihdam ve sevkiyat endekslerindeki azalıştan kaynaklandı. Yeni siparişler ise Temmuz’da Haziran’daki düzeyinden değişmedi.

"Şirketler gelecek aylara yönelik farklı bir çok göstergede güçlü bir büyüme beklentisinde ve iyimser.

"İmalat istihdamı Temmuz’da yavaşladı ve istihdam endeksi Haziran’daki 23 düzeyinden Temmuz’da 22’ye geriledi.

"Şirketler aradıkları yetkinlikte çalışan bulmakta zorlanmaya devam ediyor ve bu sıkıntının gelecek altı ayda da devam etmesini bekliyor.

"İmalat şirketleri ödenen ücretler ve alınan ücretler büyümeleri arasındaki farkın daraldığını, öte yandan her ikisinin de arttığını söyledi.

"Anket katılımcıları alınan ücret fiyatlarının gelecek aylarda süreceğini, ödenen ücretlerdeki büyümenin ise yavaşlayacağını öngörüyor."