RG-Zorunlu trafik sigortası priminde ceza puanları kullanılabilecek

İstanbul, 24 Nisan () - Zorunlu trafik sigortası primi, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi dikkate alınarak belirlenebilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmeliğinde şöyle denildi:

"14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 'Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.'"