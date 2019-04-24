RG-Zorunlu trafik sigortası priminde ceza puanları kullanılabilecek

İstanbul, 24 Nisan () - Zorunlu trafik sigortası primi, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi dikkate alınarak belirlenebilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmeliğinde şöyle denildi:
"14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 'Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.'"
İstanbul, 24 Nisan () - Zorunlu trafik sigortası primi, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi dikkate alınarak belirlenebilecek.