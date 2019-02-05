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RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi

Türkiye'de, 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019-2020 pazarlama yılı için toplam nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası, 67 bin 500 ton olarak belirlendi.

RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi

Türkiye'de, 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019-2020 pazarlama yılı için toplam nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası, 67 bin 500 ton olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, aynı dönem için "ülke toplam şeker kotası" 2.7 milyon ton olacak.

Kararda, pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise A kotası'nın yüzde 5'ine karşılık gelen 131 bin 625 ton, NBŞ kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlendi.
Şeker Kanunu'nda;

- A kotası : Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,
- B kotası : A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını temsil ediyor.
Karar ekinde, 2019-2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımı da yer alıyor.

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