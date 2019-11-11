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RG - Yeşil pasaport için ihracat limiti 500 bin dolara düştü
İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti "1 milyon dolar"dan, "500 bin dolar"a düşürüldü. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında...
EKONOMİ 11.11.2019, 08:16
İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti "1 milyon dolar"dan, "500 bin dolar"a düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek.
Karar ile, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek.
Karar ile, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.
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