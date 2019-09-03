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RG - Üç ürün çeşidinin ithalatında gözetim uygulanacak
Ticaret Bakanlığı, LED ampul, plastik torba ve bazı oyuncak ürünlerinin belirli CIF kıymet bedelini haiz olanların ithalatına gözetim uygulanmasına karar veridi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı ithalatta gözetim...
EKONOMİ 03.09.2019, 06:24
Ticaret Bakanlığı, LED ampul, plastik torba ve bazı oyuncak ürünlerinin belirli CIF kıymet bedelini haiz olanların ithalatına gözetim uygulanmasına karar veridi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, kilogram başına birim gümrük kıymeti 14 doların altında olan LED ampuller, ton başına 3,200 doların altında olan plastik torba çeşitleri ile ton başına 5,000 ile 25,000 dolar arasında değişen tutarlarda CIF kıymetinin altında oyuncakların ithalatına gözetim uygulanacak.
Belirtilen eşyalar, yalnızca Ticaret Bakanlığı'nın (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenleyeceği Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, kilogram başına birim gümrük kıymeti 14 doların altında olan LED ampuller, ton başına 3,200 doların altında olan plastik torba çeşitleri ile ton başına 5,000 ile 25,000 dolar arasında değişen tutarlarda CIF kıymetinin altında oyuncakların ithalatına gözetim uygulanacak.
Belirtilen eşyalar, yalnızca Ticaret Bakanlığı'nın (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenleyeceği Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek.
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