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RG : TKİ 15 milyon adet kömür torbası satın alacak

İstanbul, 28 Şubat () - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) 15 milyon adet "lamineli polipropilen kömür torbası" satın alacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TKİ ilanına göre, 22 Mart günü yapılacak...

RG : TKİ 15 milyon adet kömür torbası satın alacak

İstanbul, 28 Şubat () - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) 15 milyon adet "lamineli polipropilen kömür torbası" satın alacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TKİ ilanına göre, 22 Mart günü yapılacak ihaleye 100 liralık şartname alınarak katılınabilecek.
İhale katılımcılarının teklif ettikleri bedelin yüzde 3.0’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri belirtilen ilanda, "Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır" denildi.

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