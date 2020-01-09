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RG - SPK/Bilgi sistemleri bağımsız denetimi için asgari sermaye koşulu artırıldı
EKONOMİ 09.01.2020, 08:49
Kısmî ve geniş yetkili aracı kurumlar ile portföy yönetim şirketleri için getirilen bilgi sistemleri bağımsız denetim zorunluluğu için öngörülen asgari sermaye koşulu, yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğinde, "5/1/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)’nin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (6) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen asgari özsermaye yükümlülük tutarları için, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 28 ve 41 inci maddeleri kapsamında Kurulca yeniden değerleme kapsamında belirlenen ve ilan edilen tutarlar esas alınır.”
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğinde, "5/1/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)’nin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (6) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen asgari özsermaye yükümlülük tutarları için, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 28 ve 41 inci maddeleri kapsamında Kurulca yeniden değerleme kapsamında belirlenen ve ilan edilen tutarlar esas alınır.”
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