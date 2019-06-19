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RG - Nisan'da 451 şirkete teşvik verildi, 44 belge iptal edildi

İstanbul, 19 Haziran () - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan ayında toplam 451 şirkete teşvik belgesi verdi, 44 şirketin de teşvik belgesini iptal etti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine...

RG - Nisan'da 451 şirkete teşvik verildi, 44 belge iptal edildi

İstanbul, 19 Haziran () - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan ayında toplam 451 şirkete teşvik belgesi verdi, 44 şirketin de teşvik belgesini iptal etti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre; 451 şirketin imalat, tarım, enerji, madencilik ve hizmetler sektörlerinde yapacakları yatırımlara, KDV istisnası, faiz desteği, vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı, 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi ödemesi, 10 yıllık gelir vergisi stopaj desteği ve 10 yıllık sigorta primi desteği başta olmak üzere çeşitli istisna ve muafiyet içeren teşvikler verildi. Teşvik belgesi alan şirketler 11 milyar 921 milyon lira sabit yatırım ve 17 bin 694 kişilik istihdam öngörüyor.
Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan diğer Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre de, daha önce yatırım teşvik belgesi alan 44 şirketin belgeleri iptal edildi. Bu şirketler de 347.6 milyon lira sabit yatırım ve 1,254 kişilik istihdam öngörüyordu.
 

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