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RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi
Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önlemi uygulanacak. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, söz konusu ürünler için 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Yükümlülük...
EKONOMİ 22.10.2019, 09:02
Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önlemi uygulanacak.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, söz konusu ürünler için 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.
Yükümlülük naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler), naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler ve naylondan veya diğer poliamidlerden için birinci yıl kiloda 0.30 dolar, ikinci yıl kiloda 0.29 dolar, üçüncü yıl kiloda 0.28 dolar olacak.
Diğerleri, naylonlardan veya diğer polimerlerden başlıklı ürün için birinci yıl kiloda 0.10 dolar, ikinci yıl kiloda 0.09 dolar, üçüncü yıl kiloda 0.08 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. (Tablo)
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, söz konusu ürünler için 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.
Yükümlülük naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler), naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler ve naylondan veya diğer poliamidlerden için birinci yıl kiloda 0.30 dolar, ikinci yıl kiloda 0.29 dolar, üçüncü yıl kiloda 0.28 dolar olacak.
Diğerleri, naylonlardan veya diğer polimerlerden başlıklı ürün için birinci yıl kiloda 0.10 dolar, ikinci yıl kiloda 0.09 dolar, üçüncü yıl kiloda 0.08 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. (Tablo)
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