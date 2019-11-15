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RG - Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü...
EKONOMİ 15.11.2019, 08:12
Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.
Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.
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