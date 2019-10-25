RG - Konut hesabı sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

Bireylerin yurtiçinde ilk ve tek konut edinmesine destek olmak amacıyla açılacak konut hesabı sisteminin işleyiş ve denetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, bankalarda lira cinsinden özel cari hesap şeklinde de konut hesabı açılabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, bir kişi birden fazla konut hesabı açabilecek. Ancak, bu hesaplardan yalnızca bir tanesi aktif olabilecek. Açılacak diğer hesaplar pasif olarak kalacak. Önceki uygulamada, ödeme planının, katılımcının talebi üzerine dönem başlarında belirlenmesi uygulaması, hesaba işletilecek faizin de dönem başlarında yeniden belirlenmesi şeklinde genişletildi.

Yönetmeliğe eklenen hükümler doğrultusunda, konut hesabına yapılması gereken asgari ödeme tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında yeniden belirlenecek. Birikim, konut alımı, hesabın bulunduğu bankaya belgelendiği anda, konutu satan kişiye aktarılabilecek.

Yönetmeliğin tanım maddelerinde yapılan diğer bir değişiklikle konut hesabından çekim hakkı getirildi. Bu kapsamda, katılım hesabı sahipleri, yılda iki defa, hesaba yatırılması şart olan minimum tutarın üzerindeki parayı çekebilecekler. Ancak, çekim miktarı, hesabın açılış tarihi ile çekim yapılan tarih kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar kadar olabilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, daha önce yeniden değerleme oranının uygulanmaması sebebiyle minimum bakiyenin altında para bulunan hesaplar için bankalar, üç ay içinde hesap sahiplerini uyararak eksik bakiyeyi tamamlatacaklar. Bu şekilde hala tamamlanmayan hesaplar ise bankalar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek.

