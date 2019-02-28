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RG - KGF kefaletler karşılığında komisyon tahsil edebilecek

İstanbul, 28 Şubat () - Kredi Garanti Fonu (KGF), verdiği kefaletler karşılığı olarak, yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, bakiye kefalet tutan üzerinden yüzde 2.0'ye kadar komisyon tahsil edebilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında...

RG - KGF kefaletler karşılığında komisyon tahsil edebilecek

İstanbul, 28 Şubat () - Kredi Garanti Fonu (KGF), verdiği kefaletler karşılığı olarak, yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, bakiye kefalet tutan üzerinden yüzde 2.0'ye kadar komisyon tahsil edebilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Kredi garanti kuramlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.
Kararın 4. maddesinin ikinci fıkrasının "ç" ve "ı" bentlerinde yapılan değişiklikte, "Kurum, verdiği kefaletler karşılığı olarak, sistemin uygulanması amacıyla yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalete onay verildiği tarihteki tefalet tutarı ile izleyen yıllardaki bakiye kefalet tutarı üzerinden yüzde 2.0 oranına kadar tehsil edebilir" denildi.
Tahsil edilecek komisyon oranı ile tahsilatların en fazla yüzde 10'una kadar olmak üzere KGF'ye aktarılacak tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek.
Değişikliğe göre, yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin verilen kefaletlerden de aynı şartlarda komisyon tahsil edilebilecek. 
 

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