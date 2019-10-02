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RG - Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak

Kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında...

EKONOMİ 02.10.2019, 07:30
RG - Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak
Kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2.0 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanun'un mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
 

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