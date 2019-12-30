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RG - İmalat sanayi inşaat KDV iadesi 2020 ve 2021'de de uygulanacak
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işlerine yönelik KDV iadesine ilişkin madde 2020 ve 2021 yılları için de uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı...
EKONOMİ 30.12.2019, 09:23
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işlerine yönelik KDV iadesine ilişkin madde 2020 ve 2021 yılları için de uygulanacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. maddesinin uygulanma süreleri hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun geçici 37. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 9. maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.
Buna göre, KDV kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37. maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de uygulanacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. maddesinin uygulanma süreleri hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun geçici 37. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 9. maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.
Buna göre, KDV kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37. maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de uygulanacak.
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