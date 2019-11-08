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RG - İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artırıldı
İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artışla 9.0 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarıldı. İller Bankası'nın sermaye artışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
EKONOMİ 08.11.2019, 08:07
İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artışla 9.0 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarıldı.
İller Bankası'nın sermaye artışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İller Bankası'nın sermaye artışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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