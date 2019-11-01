RG - Eylül'de 522 teşvik belgesi verildi, 32 belge iptal edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında 522 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesi verdi, daha önce verilen 32 belge ise iptal edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Eylül ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 7 milyar 273 milyon lira olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 18 bin 579 kişilik istihdam öngörülüyor.

Tebliğe göre, iptal edilen 32 teşvik belgesiyle, 1,520 kişilik istihdam hedefleyen toplam 866 milyon liralık yatırım öngörülüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Eylül ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 515 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 27 milyar 961 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam ise 27 bin 966 kişi olarak belirlendi.

