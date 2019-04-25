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RG - Et piyasasında oluşacak fark "destekeleme"den ödenecek

İstanbul, 25 Nisan () - Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et alım satımları sonucunda oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek. Cumhurbaşmanlığı'nın "Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin kararı" Resmi Gazete'nin...

RG - Et piyasasında oluşacak fark "destekeleme"den ödenecek

İstanbul, 25 Nisan () - Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et alım satımları sonucunda oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek.
Cumhurbaşmanlığı'nın "Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
"Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürebilirilliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla" hazırlanan kararda şöyle denildi:
"Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nün ana statüsünün beşinci maddesinin ikinci fırkasına binaen; ihtiyaç duyulması halinde, ESK'nın et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapmış olduğu alım satımları neticesinde oluşacak fark, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenir."
Buna göre, karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon liralık kaynak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek.
Bu ödemeler için, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilendirildi. Karara göre, ödemeler Ziraat Bankası'na aktarılmasından sonra yapılacak.

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