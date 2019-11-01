RG - EPDK yıllık talep çağrısı yapılmamasına karar verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yalnızca 2020 yılına özgü olmak üzere, "Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesi Esasları" kapsamında yıllık talep çağrısı yapılmamasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, söz konusu karar, 2020 Gaz Yılı için iletim şebekesi Malkoçlar Giriş Noktası ile Kıyıköy Giriş Noktası bakımında belirsizliklerin olması ve TANAP Seyitgazi Giriş Noktası'nın Maksimum Ayrılabilir Kapasite (MAK) değerinde gaz yılı içinde değişiklik öngörülmesi nedeniyle alındı.

Karara göre, gaz yılı öncesinde en geç 1 Kasım (Cuma) itibarıyla yapılması öngörülen ilk talep çağrısının, 2020 yılına özgü olmak üzere Aralık ayı içinde yapılmasına, talep çağrılarına konu edilecek ürünlerin türünün ise ilgili talep çağrısına ilişkin EPDK kararında belirlenmesine karar verildi.

