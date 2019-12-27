RG-Elektrikli otomobil yatırımına devlet yardımı verilecek

Bursa'da kurulacak yıllık 175 bin adet kapasiteli toplam 22 milyar lira sabit yatırım tutarlı elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, elektrikli otomobil üretim yatırımıyla beş ayrı model otomobil üretilmesi planlanıyor.

Verilecek desteklerden, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yatırıma katkı tutarı, 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere, hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56.5'ini geçemeyecek.

Ayrıca, yatırım için, bir veya daha fazla aracı kurumdan 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz veya kâr payının yüzde 80'i, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü aşmamak üzere bakanlıkça karşılanacak.

Alım garantisi, belirlenecek esaslar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil için uygulanacak.

Başlangıç tarihi 30 Ekim 2019 olarak belirlenen proje kapsamırda, 4,323 ilave istihdam sağlaması öngörülen yatırım için 300 nitelikli personel istihdam edilecek.

Projeye, gümrük vergisi, KDV istinası ve iadesi, vergi indirimi, 10 yılla sınırlı olmak üzere gelir vergisi stopajı, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli sigorta primi işveren hissesi destekleri ve azami 360 milyon liraya kadar nitelikli personel desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi destekleri verilmesi öngörülüyor.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle sağlanacak.

Öngörülen yatırımın gerçekleşmesi amacıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar en az 3.5 milyar lira tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği yeminli müşavir raporuyla bakanlığa belgelenecek.

