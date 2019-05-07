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RG - Çelik ithalatında koruma soruşturması önlemsiz kapatıldı

İstanbul, 7 Mayıs () - Çelik ürünleri ithalatına karşı başlatılan koruma önlemi soruşturması önlemsiz olarak kapatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "ithalatta korunma önlemlerine ilişkin...

RG - Çelik ithalatında koruma soruşturması önlemsiz kapatıldı

İstanbul, 7 Mayıs () - Çelik ürünleri ithalatına karşı başlatılan koruma önlemi soruşturması önlemsiz olarak kapatıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğ"de şöyle denildi:
"İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir."

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