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RG-Bireylerin avukatlık hizmetine ödediği KDV yüzde 8'e düşürüldü

Avukatlık hizmeti alan kişilerin ödediği Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'e düşürüldü. Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı...

EKONOMİ 02.10.2019, 09:23
RG-Bireylerin avukatlık hizmetine ödediği KDV yüzde 8'e düşürüldü
Avukatlık hizmeti alan kişilerin ödediği Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'e düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi.
Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinden yüzde 8 KDV alınacak.

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