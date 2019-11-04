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RG-BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak

Yurtiçi tasarrufları artırmaya yönelik adımlar çerçevesinde, gençleri tasarrufa yönlendirmek için, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. BES'te yapılacak değişiklikler Resmi Gazete'de...

EKONOMİ 04.11.2019, 12:43
RG-BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak
Yurtiçi tasarrufları artırmaya yönelik adımlar çerçevesinde, gençleri tasarrufa yönlendirmek için, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.
BES'te yapılacak değişiklikler Resmi Gazete'de 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda açıklandı.
Buna göre yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik dövizli BES uygulaması ve tamamlayıcı emeklilik sisteminin (TES) hayata geçirilmesinin yanı sıra genç kesimde tasarrufu artırmak üzere BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. 
Buna göre:
- Finansal sistemdeki risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına yönelik dövizli BES uygulamasına geçilecek,
- Sosyal tarafların mutabakatı ile tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) hayata geçirilecek,
- Vatandaşın kumbara hesabı gibi uygulamalar ile finansal sisteme katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek ve böylece sermaye piyasaları için uzun vadeli kaynak oluşturulacak,
- Bireysel emeklilik sistemini geliştirme çalışmalarına ek olarak yurtiçi tasarrufları artırmak için lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacak.
Program'a göre, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi için, kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek ve BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.
Bu kapsamda şu önlemler alınacak:
- Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.
- BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihityaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.
- Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek.
- Sekör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarını iyi uygulama örnekleri
doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak.

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