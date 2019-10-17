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RG - Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu kuruldu
Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum, üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) kuruldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı...
EKONOMİ 17.10.2019, 08:49
Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum, üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) kuruldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre ABEK, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşacak.
Kurul ayrıca, AB müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, kamu kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme, izleme ve değerlendirme görevlerini yürütecek.
Kurul yılda en az bir kere olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kurul çalışmalarında gerekli görülmesi durumunda, başta müzakere fasılları olmak üzere, Türkiye - AB ilişkilerinin farklı yönlerine ilişkin çalışma grupları da oluşturabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre ABEK, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşacak.
Kurul ayrıca, AB müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, kamu kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme, izleme ve değerlendirme görevlerini yürütecek.
Kurul yılda en az bir kere olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kurul çalışmalarında gerekli görülmesi durumunda, başta müzakere fasılları olmak üzere, Türkiye - AB ilişkilerinin farklı yönlerine ilişkin çalışma grupları da oluşturabilecek.
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