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Restorasyon ve müzecilikte yeni teknikler Heritage İstanbul'da

İstanbul, 10 Nisan () - Türkiye’nin tarihi, sanatsal ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Heritage İstanbul Fuarı'nda, restorasyon, arkeoloji ve müzecilik alanındaki yeni teknolojiler...

Restorasyon ve müzecilikte yeni teknikler Heritage İstanbul'da

İstanbul, 10 Nisan () - Türkiye’nin tarihi, sanatsal ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Heritage İstanbul Fuarı'nda, restorasyon, arkeoloji ve müzecilik alanındaki yeni teknolojiler buluşacak.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteği ile TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. (TG Ekspo) tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Heritage İstanbul 2018 Fuarı, 12 Nisan 2018 tarihinde Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da ziyaretçilerine kapılarını açacak.
Fuar bünyesinde çeşitli etkinlikler, konferanslar, paneller, atölyeler ve miras sohbetleri eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Heritage İstanbul Fuarı organizatörü TG Ekspo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız fuarla ilgili şöyle konuştu:
"Uygarlığın beşiği ülkemizin güzelliklerini, tarihini, kültürel ve sanatsal mirasını bizden sonraki kuşaklara aktarmayı amaçlıyoruz.
"Günümüz gençliği; tabletlerin, mobil ve giyilebilir cihazların içinde doğan, işaret parmağını kalem sanan ilk nesil.
"Onların hız, zaman, paylaşım, çalışma, eğlenme, haberleşme, sosyalleşme, oyun, öğrenme, eğitim algıları, olanakları ve araçları bugüne kadar ki nesillerin gördüklerine hiç benzemiyor.
"İş dünyası bu çocuklarımıza uygun iş modelleri üzerinde çalışıyor.
"İşte biz de TGExpo ailesi olarak; bu ihtiyaçtan yola çıktık, müzelerimizi, tarihi ve kültürel mirasımızı onların ilgisini çekecek düzeye çıkarmak için çalışmaya başladık.
"Tarihi, kültürel ve sanatsal mirasımızın dünyaya anlatmak, geçmişi gelecekle buluşturmak, müzelere; teknolojinin, bilimin katkısını sunmak amacıyla Heritage İstanbul’da tüm sektörü bir araya getiriyoruz."
TG Expo tarafından organize edilen ve bu yıl 100’ün üzerinde firmanın katılımı ile üç gün boyunca sürecek olan Heritage İstanbul 2018’in ana başlıkları arasında; restorasyon, arkeoloji ve müzecilik alanındaki yeni teknolojiler bulunuyor.
Her yıl artarak büyüyen fuar, sektörel gelişmeleri, uluslararası standartları ve bakış açılarını kültürel miras alanına sunuyor. (Fotoğraflı)

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