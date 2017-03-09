Renault'nun Türk, Fransız, İspanyol ve İngiliz işçileri Bursa'da buluştu

İstanbul, 9 Mart () - Renault'nun Türkiye, Fransa, İspanya ve İngiltere'deki fabrikalarında çalışan işçiler ve bu fabrikalarda örgütlü sendikaların liderleri Bursa'da buluştu.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Renault’nun yurt dışındaki fabrikalarında örgütlü sendikalar, işçilerin özgürce sendika seçme hakkına müdahale edilen Oyak Renault işçilerine destek olmak için bugün Bursa’daydı" denildi.

Açıklamaya göre heyet, Birleşik Metal-İş Sendikası 5 Mayıs Şube’de 24/08 ve 08/16 vardiya çıkışlarında işçilerle buluştu.

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar'ın da katıldığı buluşmada, önümüzdeki günlerde başlayacak toplu geçişler için uluslararası dayanışmanın örgütlenmesi de konuşuldu.

Bursa'da Oyak Renault işçileri ile buluşan heyette yer alan sendikalar ve temsilcileri şöyle:

- İngiltere, Unite Sendikası Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Ben Richard,

- İspanya Commisiones Obreras (CC.OO) Federacion Industrie'den Juan Blanco Blanco

- Fransa CGT Renault Flins Fabrikası Sendika Başkanı Ali Kaya

- Fransa CGT, Sendika Temsilcisi Nail Yalçın

Fransa CGT, İspanya CC.OO, İngiltere Unite sendikaları temsilcileri Birleşik Metal-İş 5 Mayıs Şubesi'nde yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Bursa’da Oyak Renault işçilerinin mücadelesini takip ediyoruz. Bu süreç içinde bir çok defa Bursa’ya gelme ve Oyak Renault işçileriyle buluşma imkanımız oldu. Bugün ise yine burada Bursa’daki metal işçileriyle dayanışmamızın hiç eksilmediğini bir kez daha vurgulamak için Avrupa’da Renault-Nissan Grubu fabrikalarında örgütlü sendikalar olan İngiltere’den Unite, İspanya’dan Commissiones Obreras, Fransa’dan CGT sendikaları olarak sizlerleyiz" denildi ve konuların altı çizildi: "- Burada bulunduğumuz iki gün içinde, tüm vardiyalardan Oyak Renault işçileriyle buluştuk.

- Oyak Renault işçilerinin daha iyi çalışma koşulları, kendi sendikasını özgürce seçme hakkı, insanca yaşam sürdürebilecek bir ücret ve sakatlanmadan hastalanmadan çalışabilme hakkı için sürdürdüğü mücadele hem bizlere, hem de Avrupa’daki tüm Renault işçilerine örnek oldu.

- Bugün, içinde bulundukları zor ortama rağmen, Bursa Oyak-Renault çalışanlarının göstermiş olduğu çaba, seferberlik ve cesaretten dolayı, bizler Fransa’dan CGT, İspanya’dan CCOO ve İngiltere’den Unite sendikaları olarak onları selamlamak istiyoruz.

- Bursa Oyak-Renault çalışanları çoğunluk olarak Birleşik Metal İş tarafından temsil edilmek istediğini belirtmiştir.

- Oyak Renault çalışanlarının açık bir çoğunluğunun Birleşik Metal İş Sendikası üyesi olduğu geçmişte Fransa’daki Renault Genel Merkezi tarafından da doğrulanmış ve teyit edilmiştir.

- Biz bunun takipçisi olacağız, bunun için Fransa’da yasal yolları denemek de dahil.

- Buradan, işçilere yönelik baskılara alet olan tüm orta kademe yöneticilere, UET Şefleri, Atölye Şefleri ve diğer yöneticilere seslenmek istiyoruz, yönetimin sizi işçilere baskı uygulamak için kullanmasına alet olmayın.

- Çünkü bu hareketler suçtur ve bir süre sonra sizi işçilere baskı uygulamaya zorlayanlar, sorumluluktan kurtulmak için sizleri kurban edeceklerdir.

- Nasıl ki, kanunsuz emir olmazsa, yöneticileriniz de sizden kanunsuz ve Renault’nun kendi taahhütlerini ihlal eden bir şey yapmanızı isteyemezler.

- Şirket yöneticileri, şu ana kadar bize, kimsenin sendikalaşma nedeniyle işten çıkarılmadığını ve işten çıkarılmayacağını söylediler; herkesin sendikal tercihinde özgür olduğunu söylüyorlar.

- İşten çıkarılan işçilerin, kesinlikle sendikal tercihleri nedeniyle değil, katıldıkları bazı eylemler nedeniyle işten çıkarıldıklarını bize belirttiler.

- Oyak Renault işçilerinin istedikleri sendikayı seçmekte özgür oldukları bize Renault yönetimi tarafından çeşitli kereler dile getirildi.

- Ancak burada işçi arkadaşlarımızdan dinlediklerimiz, Bursa’da Oyak Renault fabrikasının içindeki durumun, şirket genel merkezinin bizlere söylediğinden çok daha farklı olduğunu ve burada işçilerin sendikal tercihine saygı gösterilmediğini açıkça gösteriyor.

- Bu ihlallerin çözülmesi için de, gereken çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.

- Burada Oyak Renault işçileriyle yaptığımız görüşmelerden sonra önümüzdeki süreç için aynı zamanda bir uluslararası eylem planı da çıkardık.

- Mart ayı içinde bir gün Avrupa’daki tüm Renault fabrikalarındaki işçilere bir eylem günü çağrısı yapacağız ve bu tarihte kendi ülkelerimizdeki fabrikalarda, Oyak Renault işçilerinin sendika seçme özgürlüklerine saygı gösterilmesi talebiyle eylemler gerçekleştireceğiz.

- Yine Fransa’da Renault Grubuna karşı açacağımız bir davanın hazırlıkları neredeyse tamamlanmış durumda ve önümüzdeki günlerde Renault Grubuna karşı Fransa’da mahkemeye gideceğiz.

- Bizim temel talebimiz Dünya’nın her yerindeki Renault işçilerinin eşit koşullarda çalışması ve sendikal özgürlüklerinin hayata geçmesidir.

- Renault Grubunun dünyanın her yerindeki işçilere, hak ettikleri ücretleri ve çalışma koşullarını sağlayacak durumu vardır.

- Sadece 2016 yılında Renault Group 3,18 milyon araç üretmiştir, bu rakam 2015 yılında 2,81 milyon adetti.

- 2016 yılında cirosu 2015’e göre yüzde 13 artmış ve 51 milyar 243 milyon Euro olmuştur.

- Net karı ise yüzde 16,45 artarak 3 milyar 543 milyon Euro olmuştur.

- Renault Group’u hissedarlarına 2016 yılında 932 milyon Euro dağıtmıştır ve kasasında ise hali hazırda 13 milyar Euro nakit vardır, üstelik geçen sene 2 milyar Euro harcayıp Mitsubishi’yi satın almıştır.

- Tüm bu paralar, Oyak Renault işçileri ve tüm Dünya’daki Renault işçileri sayesinde kazanılmıştır.

- Dolayısıyla Bursa’daki Renault işçileri de bu zenginlikten hakkını istemekte haklıdır.

- Farklı ülkelerden Renault işçileri olarak bizler de bu zenginlikten kendi payımızı alacağız ve bunun yolunun birlikte mücadeleden geçtiğini biliyoruz.

- Bu nedenle önümüzdeki süreçte Bursa’daki Oyak Renault işçileriyle mücadelemizi daha fazla ortaklaştıracağız ve hep birlikte 2015 Mayıs’ında başladığınız bu mücadelenin başarıyla sonuçlanması için yanınızda olacağız." (Fotoğraflı)