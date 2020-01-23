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Renault Netlog Lojistik'e 150 adet çekici teslim etti

EKONOMİ 23.01.2020, 15:28
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Renault Netlog Lojistik'e 150 adet çekici teslim etti
Önde gelen otomotiv üretecilerinden Renault, Türkiye’nin önde gelen entegre lojistik şirketi Netlog Lojistik'e 150 adet Renault Trucks marka çekici teslim etti.
İki şirketten yapılan açıklamada, "Yurt dışındaki yatırımlarının yanı sıra yurt içinde de hızlı büyümesini sürdüren Netlog Lojistik, 2020’de ilk yatırımlarını Renault Trucks ile araç filosu için yaptı. Netlog, 150 adet Renault Trucks T 480 çekici alımı ile filosunu güçlendirdi" denildi.
Sektörde de yılın ilk büyük araç yatırımı olarak dikkat çeken teslimata Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, Ticari Operasyonlar Başkanı Sayın Olcay Sunucu ile Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu katıldı.
Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Türkiye pazarının Renault Trucks için önemini belirterek, “Renault Trucks’ın Türkiye’deki hedefleri her yıl büyürken 2020 yılına Netlog Lojistik’in teslimatı ile başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Netlog Lojistik gibi global ölçekte önemli, daha önce Renault Trucks araçları kullanan müşterilerimizin tekrar çekicilerimizi tercih etmesi bizim için başarımızın bir göstergesi oluyor” dedi.
Netlog Lojistik Ticari Operasyonlar Başkanı Olcay Sunucu, "Bugün attığımız bu imzalar ve gerçekleştirdiğimiz bu teslimat töreni de aslında Netlog’un Türkiye ekonomisine olan güveninin; ülkemizin geleceğine olan inancımızın en somut göstergesi” dedi ve ekledi:
“Sektörde yaptığımız her yatırımla bir anlamda ekonomik faaliyeti destekliyoruz. Bugün Netlog olarak yurt içinde her gün 6 bine yakın TIR hareketini yönetiyoruz.
Bu denli büyük bir operasyonda katma değerli hizmet sunmanın ve hizmet kalitesinin yanı sıra maliyet tasarrufları da rekabet esaslarımızda önem taşıyor. Renault Trucks çekicileri 2008’den, T serisi çekicileri ise 2015’ten bu yana kullanıyoruz.
"Bu yeni nesil çekicilerle birlikte bir yandan maliyetlerimizi aşağı çekip müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunarken diğer yandan da çevrenin korunmasına katkıda bulunacağız."
Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de, “Netlog Lojistik’in sektöre öncülük eden atılımlarını ve açılımlarını her zaman yakından takip edip, takdir ediyoruz. 10 yılı aşan iş ortaklığımızda markamızı tercih etmeleri, filolarını hem genişletirken hem de yenilerken yeni alımlarındaki yatırımlarını yine Renault Trucks araçlar ile gerçekleştirmeleri önemli bir referans" dedi.
Renault Trucks T serisi çekiciler ile Türkiye’deki pazar paylarını arttırdıklarını belirten Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu da, “Uzun yol T serimiz, segmentinde çok özel bir konuma sahip. Araçlarımız, son teknolojik özellikleri, yüksek performansı, yakıt tasarrufu ve konforu ile hem lojistik firmalarının operasyonlarına hem de sürücülerin konfor ve verimliliklerine katkı sağlıyor" diye ekledi. (Fotoğraflı)

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