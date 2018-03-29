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Renault hisseleri Nissan ile birleşme haberleriyle yükseldi

Fransız otomobil üreticisi Renault’nun hisseleri, şirketin Japon otomobil üreticisi Nissan ile birleşmek için görüştüğü haberleriyle CAC açılışında yüzde 5.4 yükseldi.

Renault hisseleri Nissan ile birleşme haberleriyle yükseldi

Fransız otomobil üreticisi Renault’nun hisseleri, şirketin Japon otomobil üreticisi Nissan ile birleşmek için görüştüğü haberleriyle CAC açılışında yüzde 5.4 yükseldi.

Paris Borsası’nda işlem gören Renault’nun hisseleri düne göre yüzde 4.61 artışla 97.41 euroya tırmandı.

BBC’de yer alan haberde iki şirketin tek bir hisse üzerinden işlem göreceği belirtildi. Nissan ve Renault 1999 yılından bu yana stratejik ortak olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Renault-Nissan sözcüsü, “Dedikodu ve spekülasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” açıklaması yaparken, Mart başlarında Renault ve Nissan’ın birleşeceği, Japon otomobil üreticisinin Renault şirketindeki Fransa devletine ait yüzde 15 hissenin büyük çoğunluğunu alacağı haberleri çıkmıştı.

İki şirket arasındaki stratejik ortaklık motor paylaşımından küçük araçların ortak bir mimaride üretilmesine uzanıyor. Japon otomobil üreticisi Mitsubishi de ortaklığın bir parçası.

2016 yılında Renault, Nissan ve Mitsubishi’nin toplam satışları 9.96 milyon adede ulaşmış ve dünyadaki her dokuz araçtan biri ortaklık tarafından satılmıştı.

Ortaklığın 2016 satışları Volkswagen Group, Toyota ve General Motors’un ardından dördüncü sırada geldi.

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