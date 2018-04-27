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Renault Grubu’nun cirosu ilk çeyrekte 13 milyar euroyu aştı

İstanbul, 27 Nisan () - Renault Grubu, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.7 büyüyen pazarda yüzde 4.8 artış ile toplam 935 bin satış adedine ulaşarak, cirosunu yüzde 0.2 artırdı ve 13 milyar 155 milyon euroya çıkardı. Küresel otomotiv...

Renault Grubu’nun cirosu ilk çeyrekte 13 milyar euroyu aştı

İstanbul, 27 Nisan () - Renault Grubu, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.7 büyüyen pazarda yüzde 4.8 artış ile toplam 935 bin satış adedine ulaşarak, cirosunu yüzde 0.2 artırdı ve 13 milyar 155 milyon euroya çıkardı.
Küresel otomotiv pazarında araç satışları 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 2.7 artarken, Renault Grubu’nun binek otomobilleri ve hafif ticari araçları kapsayan küresel satışları aynı dönemde yüzde 4.8 arttı.
Renault Grubu’nun pazar payı bir önceki yıla göre yüzde 0.1 artarak yüzde 4.0 olurken, Renault ve Dacia markalarının her biri ilk çeyrekte rekor satışlara imza attı.
Avrupa’da, Renault Grubu’nun satış adedi, Yeni Duster ve Koleos modellerinin başarısı sayesinde, yüzde  0.6 büyüyen pazardan daha fazla büyüme kaydederek yüzzde 2.8 artış gösterdi.  
Avrupa dışında ise, Renault Grubu’nun satışları Avrasya bölgesinde yüzde 22.1, Kuzey ve Güney Amerika’da da yüzde 21.3 arttı. Satışlar Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgelerinde yüzde 5.3 ve Asya Pasifik bölgesinde de yüzde 18.6 azaldı.
Renault Grubu, 2018 yılında küresel pazarda 2017’ye göre yüzde 2.5’lik bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa ve Fransa pazarının pazarlarının yüzde 1.0 büyüyeceği tahmin ediliyor.
Uluslararası çapta, Rusya pazarında yaklaşık yüzde 10 oranında bir büyüme kaydedileceği öngörülürken, Brezilya ve Çin’de yüzde 5.0’ın üzerinde, Hindistan’da da yüzde 6.0 oranında bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor.  (Tablo)

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