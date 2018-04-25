RE/MAX Türkiye/Karahan: İstanbul’da konut fiyat artışı Türkiye ortalamasının altında

İstanbul, 25 Nisan () - RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, son bir yılda Türkiye genelinde fiyatların yüzde 11.5 arttığını söyledi. Aynı dönemde İstanbul’daki satılık konut fiyatlarında görülen artışın yüzde 8.1 ile sınırlı kaldığına dikkat çeken Karahan, “Bursa’daki yüzde 25’lik, İzmir’deki yüzde 18’lik artışa karşın, İstanbul’daki fiyat artışının Türkiye ortalamasın altında kalması, konut yatırımı için doğru bir dönemde bulunduğumuza işaret ediyor” dedi.

Satılık konut fiyatlarının son bir yıllık seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, “Son dönemde piyasada konut fiyatlarında düşüş yaşandığı yolunda genel bir kanı var. Ancak rakamlara göre bu kanı gerçeği yansıtmıyor. Türkiye genelindeki metrekare fiyatlarını baz alan verilere göre, son bir yılda ortalama yüzde 11.5 artış söz konusu” dedi.

“En büyük altı il arasında, son bir yılda fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmuyor” diye konuşan Karahan, “Öyle ki bu dönemin artış birincisi olan Bursa’da fiyatlarda yüzde 25’lik bir yükseliş söz konusu. Aynı dönemde İzmir’deki satılık konut fiyatları yüzde 18 artarken, bu oran Adana’da yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Artış oranının Türkiye ortalaması olan yüzde 11.5’in altında kaldığı üç

büyük il ise Antalya (yüzde 11.1), Ankara (yüzde 9.0) ve İstanbul (yüzde 8.1) oldu. Son iki aylık verilere baktığımızda da fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmadığını görüyoruz” dedi.

“Bursa'da kentsel dönüşümdeki süregelen yoğunluğun konut fiyatları ve kiraların artması üzerinde çok etkili olduğu bir süredir dile getiriliyor” diyen Karahan, “Ayrıca son dönemde İstanbul'dan beyaz yakalı göçü almasıyla ile gündeme gelen İzmir’de konut fiyatlarındaki artışın Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Yıllardır konut fiyat artışında ilk sırayı koruyan İstanbul'daki artışın, son bir yılda Türkiye ortalamasının altında kalmasında ise, piyasa faktörlerinin yanı sıra kentsel dönüşüm sonucunda yenilenen konutların en başta belirlenen daha yüksek fiyat seviyelerinden daha makul fiyat seviyelerine oturmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İstanbul’un ilçeleri özelinde de bir değerlendirme yapan Gökhan Karahan, “Fiyatlarda düşüş görülen tek ilçe Beylikdüzü oldu. Fiyat artışlarının sınırlı kaldığı ilçelerde, bazen kentsel dönüşümün sona ermesi ve böylece satışa arz edilen konutların sayısının artmasının, bazen de yapımı tamamlanan markalı projelerin konut stokunu artırmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Örneğin son on yılın prim şampiyonu olan Kadıköy’de, kentsel dönüşüm tamamlandıkça satışa arz edilen konut sayısındaki artış, konut fiyatlarının dizginlenmesi sonucunu doğuruyor. Bu dönemde, uygun fiyatlarla gayrimenkul almak için pek çok ilçede önemli fırsatlar bulunduğunu söylemek mümkün. Ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar, bu yeni dengeleri gözeterek alım yapmaları durumunda kazançlı çıkacaklardır” diye konuştu. (Fotoğraflı)

