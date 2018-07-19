Rekabet Kurumu Novartis’e soruşturma açtı

İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye Rekabet Kurumu ilaç şirketi Novartis’e mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarını başka ecza depolarına satış yapmasını engellediği gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. (19.7.2018)

“Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin şikayetçiye mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarının diğer ecza depolarına satış yapmasını engelleyici uygulamalarda bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellediği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

“Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.06.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;

- Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

- Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 18-20/349-M sayı ile karar verdi.”