Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Rekabet Kurumu Novartis’e soruşturma açtı

İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye Rekabet Kurumu ilaç şirketi Novartis’e mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarını başka ecza depolarına satış yapmasını engellediği gerekçesiyle...

Rekabet Kurumu Novartis’e soruşturma açtı

İstanbul, 19 Temmuz () – Türkiye Rekabet Kurumu ilaç şirketi Novartis’e mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarını başka ecza depolarına satış yapmasını engellediği gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. (19.7.2018)

“Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin şikayetçiye mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarının diğer ecza depolarına satış yapmasını engelleyici uygulamalarda bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellediği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

“Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.06.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;

-    Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

-    Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 18-20/349-M sayı ile karar verdi.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325