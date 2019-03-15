REIDIN-GYODER: Konut kredisi kullanımı Şubat'ta 3.0 puan arttı

İstanbul, 15 Mart () – Konut kredisi kullanımı Şubat ayında 3.0 puan artarken, satışların yüzde 61’i bitmemiş projelerden yapıldı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Şubat 2019 verilerine göre, Şubat ayında fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 0.11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.62 oldu.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2019 yılı Şubat ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Aralık ayında yüzde 4.0’e düşen banka kredisi kullanım oranının, Ocak ayında yüzde 10’a, Şubat ayında da yüzde 13’e yükselmesi, faiz oranlarının inmesiyle birlikte banka kredisi kullanımında yılın ilk ayında başlayan hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca 2018’in son ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılmıştı. Bu oranın Ocak ayında yüzde 7.0’ye, Şubat ayında da yüzde 4.0’e gerilediğini görüyoruz. Ancak yatırım açısından cazip fırsatlar sunan ülkemizde, yabancı yatırımcılara satışın önümüzdeki aylarda artacağına inanıyoruz” dedi.

REIDIN Genel Müdür’ü Alp Çapa ise Şubat ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.11, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.62 arttı. 2019 yılının Şubat ayında satışlarda banka kredisi kullanım oranı yüzde 13 düzeyinde gerçekleşmiş olup, son altı ayın ortalamasının 1.0 puan üzerine çıktı. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi durumunda satışlardaki banka kullanım oranının yükseleceğini söylemek mümkün. Şubat ayında yabancı yatırımcıya gerçekleştirilen satışlar ise yüzde 4.0 oldu ve bu oranın son altı aylık ortalamanın (yüzde 12) altında kaldı.”

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.11, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.62 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 84.1 nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Şubat ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.55 azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.11 artış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.53 artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.19 azalış görüldü.

Şubat ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 4.0’lük (son altı aylık ortalama yüzde 12) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda 1+1 özellikteki konutların tercih edilme oranı yüzde 53 oldu.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Şubat ayında peşinat kullanım oranı yüzde 49, banka kredisi kullanım oranı yüzde 13 ve senet kullanım oranı yüzde 38 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Yılın ilk ayında peşinat kullanımı yüzde 52, senet kullanımı yüzde 38, banka kredisi kullanımı ise yüzde 10 olmuştu.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Şubat ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 3.2 erime gözlendi. Şubat ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 39’u bitmiş, yüzde 61’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. (Fotoğraflı)