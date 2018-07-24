REIDIN: Gayrimenkulde fiyat artış beklentisi yüzde 4.0 arttı

İstanbul, 24 Temmuz () - REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, birinci çeyreğe göre yüzde 4.0 artışla 98'e yükseldi ve önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi yükseldi.

Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven ve Fiyat Beklenti Endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren REIDIN CEO'su Kerim Bertrand şunları söyledi:

"Geçen çeyrek itibarıyla döviz kurunda meydana gelen hızlı yükseliş, piyasadaki volatilite, TÜFE'nin beklentilerin üstünde gelmesi gibi unsurlar gayrimenkul sektörüne yönelik duyulan güveni de olumsuz etkiledi.

"Geçen çeyrek dönemde gayrimenkul sektörüne olan güven kısmen kötümser bir beklentiye dönüşmüş durumda.

"Kredi faiz oranlarına ilişkin artış eğiliminin devam beklentisi ise yine banka ve finansal kuruluşlar için gayrimenkule duyulan güveni kısmen kötümser algıda bıraktı.

"Gayrimenkul danışmanları çerçevesinde baktığımızda ise gayrimenkule karşı duyulan güven endeksi kısmen iyimser kategorisinde kalsa bile, geçtiğimiz çeyrek döneme göre yaklaşık olarak 14 puan düştü.

"Bunu da yukarıda değindiğimiz gibi piyasalardaki belirsizliğe bağlayabiliriz."

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi verilerine göre;

- Bankalar ve finansal kurumların sektöre duyduğu güven yüzde 18'lik bir artışla 77.0 puana ulaştı ve böylece “kötümser” kategorisinden “kısmen kötümser” kategorisine yükseldi.

- Diğer taraftan gayrimenkul danışmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve gayrimenkul geliştiricilerinin güven endeksi sırasıyla yüzde 11, yüzde 23 ve yüzde 5 düştü.

- REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılının üçüncü çeyreği için, geçen çeyrek döneme göre yüzde 13 azalarak 86,0 puana ulaştı. Böylece yıllık ortalamanın (91,5) altına inen genel güven endeksi “kısmen kötümser” olarak değerlendirildi.

- Güven endeksi gayrimenkul danışmanları için yüzde 11 düştü ve 113.8 puana inerek "kısmen iyimser" düzeyindeki yerini korudu.

- Gayrimenkul danışmanlarının güven endeksi bu puanla yine de yıllık ortalamanın (105.1) üzerinde seyretmeye devam etti.

- Gayrimenkul değerleme uzmanları kategorisinde yüzde 23 ciddi bir düşüş kaydedilerek 66.4 puanlık bir güven endeksi ölçüldü. Böylece gayrimenkul değerleme uzmanlarının güven endeksi “kısmen kötümser” kategorisinden “kötümser” kategorisine düştü.

- Endeks, gayrimenkul geliştiricileri için yüzde 5.0 azalışla 98.9 puana ulaştı ve böylece “kısmen iyimser” kategorisinden “kısmen stabil” kategorisine indi.