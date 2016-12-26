Reel kesimde güven "kötümser düzeye" indi

İstanbul, 26 Aralık () - Merkez Bankası verilerine göre, reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 5.3 puan azalarak 98.4 ile "kötümser" düzeye geriledi. Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100'den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde, "Gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi" denildi. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 4.0 puan azalarak 103.6 puan düzeyine indi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki

aya göre güçlendiğine işaret edilen değerlendirmede, "İhracat sipariş miktarı ile iç piyasa sipariş miktarında ise, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözleniyor" denildi ve eklendi: "Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görülüyor.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözleniyor. Gelecek üç aydaki istihdama yönelik artış beklentilerinin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözleniyor." Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiğinin de altı çizilen Merkez Bankası değerlendirmesinde şu bulgulara da yer verildi: "Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.5 puan artarak yüzde 7.9 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu

belirtenlerin oranı yüzde 8.1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 68,0'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.9'a yükseldi."