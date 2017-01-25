Reel kesim güveninde de azalma sürüyor

İstanbul, 25 Ocak () - Ekonomideki gelişmeler ve büyümeye ilişkin öncü göstergeler arasında sayılan sektörel güven endekslerindeki gerilemeden sonra, reel kesim güven endeksi de düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, Ocak ayında bir önceki aya göre 1.4 puan azalarak 97'ye, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 3.1 puan azalarak 100.5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sektörel güven endeksleri Ocak ayı verilerine göre, sektörel güven hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin üçünde birden geriledi.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100'den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor. (Grafik)