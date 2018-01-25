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Reel kesim güveni Ocak’ta 0.5 puan yükseldi

İstanbul, 26 Aralık () – Reel kesim ekonomik güven endeksi (RKGE) Aralık ayında, bir önceki aya göre 0.5 puan artarak 108.3 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Endeksi oluşturan anket sorularına ait...

Reel kesim güveni Ocak’ta 0.5 puan yükseldi

İstanbul, 26 Aralık () – Reel kesim ekonomik güven endeksi (RKGE) Aralık ayında, bir önceki aya göre 0.5 puan artarak 108.3 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir” denildi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 1.7 puan artarak 110.9 puana yükseldi.
Merkez Bankası RKGE-MA ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir” denildi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde olduğu belirtilen açıklamaya göre, gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, “Üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir.  Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenmektedir” denildi.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülürken, gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 11.5 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10.9'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 80'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9.1'e geriledi. (Grafik)

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