Reel kesim güveni 111.9 düzeyine yükseldi

İstanbul, 22 Mart () - Türkiye genelinde reel kesim güveni Mart ayında 1.1 puan artışla 111.9 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın düzenlediği İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde;

- gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,

- gelecek üç aydaki üretim hacmi,

- son üç aydaki toplam sipariş miktarı,

- sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,

- mevcut toplam sipariş miktarı,

- gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı,

- mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Buna göre, "genel gidişata ilişkin değerlendirmeler" de bir önceki ay düzeyinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak 109.5 puana düştü.

Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü görülüyor.

"Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözleniyor.

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülüyor.

"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözleniyor.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülüyor.

"Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözleniyor.

"Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 11.5 düzeyine çıktı.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9.0'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 82.0'ye yükselmiş, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9.0'a geriledi." (Grafik)