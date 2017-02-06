Reel efektif döviz kuru tarihinin en düşük düzeyine geriledi.

İstanbul, 6 Şubat () - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ocak ayında 88.17 ile tarihinin en düşük düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın hazırladığı endeks, başladığı 2003 yılı Ocak ayında 89.55 düzeyindeydi. Endeks yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana 90 değerinin altına gerilemedi. Endeks, 2007 Kasım ayında da, 126.33 ile en yüksek düzeyini gördü.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.