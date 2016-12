REED: 2017’de esnek çalışma istihdama olumlu yansır

İstanbul, 23 Aralık () – İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması REED Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım, 2016’da çıkarılan esnek çalışma kanunun çok farklı iş dalına ve istihdam pazarına olumlu etkiler yapacağını bildirdi.

Asiye Yıldırım, 2017 yılında istihdama ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’de her yıl 730 bin yeni mezunun işgücüne katılmaya hazırlandığını belirtti.

Asiye Yıldırım, 2016 Mayıs ayında TBMM’den geçerek yasalaşan Esnek Çalışma Kanunun pek çok farklı iş dalına ve istihdam pazarına olumlu etkiler yapacağına dikkat çekti.

2017 yılında “yıldızı parlayacak meslekler” için ekonomi ve istihdam politikalarına bakılması gerektiğine işaret eden Yıldırım, “Türkiye’de onaylanan esnek çalışma yahut geçici istihdam kanunu pek çok farklı kesime yeni iş imkanları açacak. Esnek çalışma şimdiye kadar Avrupa’da birçok ülkenin işsizlik sorununa çare oldu. Kadın istihdamının işgücüne katılıma olumlu etkisi olduğu gibi, kadınlara iş hayatından kopmamaları için imkânlar tanıdı. Genç mezunların iş deneyimi edinmeleri için kariyerlerindeki ilk adımların atılmasına yardımcı oldu. Günümüzde yaşam tarzı olarak geçici işlerde çalışmak isteyen ya da kendi ilgi alanlarına, hobilerine daha fazla zaman ayırmak isteyen kişiler de bu tarz bir iş modeline sıcak bakabiliyor” dedi.

Asiye Yıldırım, hizmet sektöründe, danışmanlık alanında, sağlık sektöründe, turizm sektöründe bilişim teknolojilerinde esnek işgücü talebinin artacağı öngörüsünde bulundu. Yıldırım, Esnek Çalışma Yasası’nın yarı zamanlı işlerde çalışmayı tercih eden kadın ve gençlere sosyal haklar getirdiğini öne sürdü. Yıldırım, nüfusun neredeyse yüzde 50’sinin 31 yaşını aşmadığına dikkat çekerek, call center elemanları, hemşire, fizyoterapist, hemşirelik, asistanlık, IT, elemanları gibi pozisyonlarda eleman ihtiyacı doğacağını, ayrıca Türkiye’de inşaat sektöründe her yıl olduğu gibi bu yıl da talebin devam edeceğini vurguladı. Yıldırım, “Türk inşaat şirketleri yurtiçi faaliyetlerinin yanı sıra yurtdışı faaliyetlerini aktif olarak yürütüyor. İnşaat Mühendisi, Satış Müdürü, Proje Müdürü/Yöneticisi gibi roller bu sektörde en çok talep edilecek pozisyonlar olarak sıralanabilir” diyor. Akademisyen ihtiyacı Kurumların teknolojiye olan yatırımlarının da arttığına dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi: “Rekabetçi olma isteği sanayicilerin yenilikçi teknolojilere olan yatırımlarını arttırıyor. Veri analizi yapabilecek uzmanlar, 3-D baskı, nesnelerin interneti, akıllı robotlar gündemimizde olacak. Sanayide nitelikli işgücü ihtiyacı artarken kurumlarda, CTO, Bilgi İşlem Müdürü, Yazılım Uzmanı, Proje Satış Müdürü, Sistem Mühendisi, Sistem Uzmanı, AR-GE Uzmanı, ERP Müdürü rolleri büyük talep görecek.” Perakende sektörünün hem ülkemizde hem de global arenada düzenli büyüyen dinamik sektörlerden biri olduğunu anlatan Yıldırım, “Perakende sektöründe e-ticarete bağlı pozisyonların artacağını söyleyebiliriz. Ancak 2017’de akademik dünyada da büyük hareketlilik yaşanacak” dedi. 2017 yılında sosyoloji ve psikoloji dallarına olan ilginin artacağına dikkat çeken Yıldırım, “Bilimsel araştırmalar gündemimizde olacak. Akademisyen, öğretmen ve araştırma uzmanlarına istihdam yapılacak. Kurumlarda yaratıcılık içeren tüm pozisyonlara olan talep çoğalacak. Hukuk, satış, finans pozisyonları her daim talep edilen pozisyonlardandır. Bütün kurumlar için finansman bulmak ve parayı yönetmek önemli olduğu için 2017’de finans alanındaki pozisyonlar da gözde mesleklerden olacak” dedi. Enerji sektörü canlanıyor Yıldırım, rüzgâr enerjisi üretim maliyetlerinde düşüş olacağını ve bu durumun proje sayısının artmasına ve daha çok istihdama yol açacağını belirterek “Uzmanlara göre doğru politikalar, rüzgâr enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payını 2030 yılında yüzde 20’ye taşıyabilir. Türkiye yeni rüzgâr türbini pazarı olarak kendini daha da geliştirmek istiyor. Yeni çıkan enerji kanunu da göz önüne alındığında enerji mühendislerine ve rüzgâr tribünü teknisyenlerine duyulan ihtiyacın 2017’de daha da artacağını düşünüyorum” dedi. “Reed’in büyümesi Türkiye’deki istihdam artışının göstergesi…” 2017 yılı için Reed Türkiye’nin de hedef büyüttüğünü anlatan Asiye Yıldırım şöyle dedi: “Mayıs 2011’de Bell Holding ortaklığında REED Türkiye Özel İstihdam Şirketi olarak pazara giriş yaptık. Bugün dünya genelinde 13 ülkeye yayılan bilgi birikimiz ile uzman, orta kademe ve üst düzey seçme ve yerleştirme hizmetlerinde Türkiye’nin önde gelen firmalarına çözüm ortağı oluyoruz. Sadece Türkiye değil Dubai, Mısır ve Irak gibi yakın coğrafyadaki şirketlere de hizmet veriyoruz. REED ailesi olarak dünya genelinde yılda 20 bin kişiyi işe yerleştiriyoruz. Türkiye’de ise senede ortalama 200 kişinin yeni kariyerine başlaması konusunda müşterilerimize danışmanlık veriyoruz. 2017 yılında bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz.”