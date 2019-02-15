RBS’in dördüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 2.0 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – Royal Bank of Scotland (RBS), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 583 milyon sterline göre yüzde 2.0 düşüşle, 572 milyon sterlin gelir elde ettiğini açıkladı.

Bankanın sıradan hisse senedi sahiplerine atfedilen yıllık kazançları, bir önceki yıla göre yüzde 36 düşüşle 1.6 milyar sterlin oldu.

Yıllık sonuçlara göre banka, 2018 yılında, bir önceki yılın net geliri olan 3.3 milyar sterline göre yüzde 33 kayıpla, 2.2 milyar sterlin net gelir elde etti.