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Rapor - Kuşak ve Yol Girişimi ikinci en büyük ekonomik blok

İstanbul, 8 Mayıs () - Kuşak Yol Ticaret ve yatırım endeksi, Kuşak ve Yol Girişimi’nin (KYG) Avrupa Birliği’nden (AB) sonra dünyanın ikinci büyük ekonomik blokunu oluşturduğunu ortaya koydu. Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi...

Rapor - Kuşak ve Yol Girişimi ikinci en büyük ekonomik blok

İstanbul, 8 Mayıs () - Kuşak Yol Ticaret ve yatırım endeksi, Kuşak ve Yol Girişimi’nin (KYG) Avrupa Birliği’nden (AB) sonra dünyanın ikinci büyük ekonomik blokunu oluşturduğunu ortaya koydu.
Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi ile birçok düşünce kuruluşunun derlediği verilere dayanarak hazırlanan KY ticaret ve yatırım endeksi raporu, KYG ile ilişkili ülkeler arasındaki ticaretin, KYG'nin oluşturulmasından bu yana geliştiğini açıkladı.
Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi başkan yardımcılarından Zhang Xiaoqiang, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Çin ile diğer KY ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2013'ten 2018'e kadar, 6 trilyon doları aştı ve yıllık büyüme oranı Çin'in toplam dış ticaretinin büyüme oranından yüksek oldu. Çin ile diğer KY ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2018'de Çin'in toplam ticaretinin yüzde 27.4’üne denk gelirken bu oran, 2013 yılında yüzde 25 seviyelerindeydi. Çin, bu kapsamda 25 KY ülkesinin en büyük ticaret ortağı konumuna gelmiştir."
Raporda Çin'in KY ülkelerine 2013 ile 2018 arasında yaptığı doğrudan yatırımın 90 milyar doları aştığı ve çok sayıda altyapı inşa projesinin KYG çerçevesinde şimdiden bitirildiği belirtildi. Çin'in gözlemlenen 41 ülkenin ticaret endeksinin ilk sırasında yer aldığı ve Çin’i Singapur ve Hindistan'ın takip ettiği belirtilen raporda ayrıca ticarette liberalizasyonun artışıyla risklerin de düştüğüne dikkat çekiliyor.
Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi araştırmacılarından Zhang Monan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"KY bağlantılı ülke ve bölgelerin arasındaki ticaret hacmi AB üyeleri arasındaki hacmin yüzde 65'ine eşdeğer olup Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) arasındaki ticaret hacminden daha büyüktür. KYG ilintili gittikçe daha çok ülke ve bölge ticaret ve yatırım faaliyetine katılıyor ve ticaret potansiyeli yaratıyor.”

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