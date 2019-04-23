Rapor: Küresel ısınma yoksul ülkeleri daha da yoksullaştırıyor

Gonca Yağcı / İstanbul, 23 Nisan () - Küresel ısınma yoksul ülkeleri daha yoksul, zengin ülkeleri ise daha zengin hale getirmeye devam ediyor.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin hazırladığı rapor, küresel ısınmadan kaynaklanan tarım arazilerinde, üretimin azalması sonucu yoksul ülkelerdeki kişi başına düşen yerli brüt üretim miktarı azaldığını gösterdi.

Araştırmaya göre 1961 – 2010 yılları arasında yükselen hava sıcaklıkları dünyanın en yoksul ülkelerindeki kişi başına düşen yerli üretimin yüzde 17’den yüzde 31’e kadar azalmasına neden oldu.

Böylece küresel ısınmanın sadece gelecek nesillere vermesi beklenen zararların hali hazırda günümüz toplumlarını olumsuz yönde etkilediği sonucu çıktı.

Techonology review internet sitesinin aktardığı araştırma sonuçlarına göre,bütün bu olumsuz etkiler hava sıcaklığının sadece bir santigrat artması sonucu gerçekleşti.

Birlemiş Milletler İklim Paneli’ne göre, dünyadaki hava sıcaklıklarının küresel ısınma sonucu 2030 yılına kadar yüzde 1.5; yüzyılın sonuna kadar ise 4 derece artması bekleniyor.

Araştırmaya göre Afrika, Güney Asya ve Orta Amerika’daki ülkeler dünyanın en sıcak iklimlerine sahip olduğu için küresel ısınmadan en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Bu ülkelerdeki artan hava sıcaklıkları işçi üretimini ve tarım alanlarındaki verimliliği kesebiliyor. Ayrıca, şiddet, suç, intihar, hastalık ve ölüm oranlarını da yükseltebiliyor.

Diğer yandan araştırmada soğuk iklimlerdeki ülkelerin ise küresel ısınmayla tarımsal üretimde artış kaydedebileceği ortaya çıktı. Ekonomik olarak zengin ülkelerden biri olan Norveç’te küresel ısınma dolayısıyla ülkedeki tarımsal alanlardaki üretim veriminin artabileceği ifade edildi.