Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Rapor: Kripto paralardan bağımsız yılda 2 trilyon dolar kara para aklanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yayınladığı bir rapora göre, kripto para birimlerinden bağımsız olarak yılda yaklaşık 2 trilyon dolar kara para aklanıyor. Merkezsizleşmiş...

Rapor: Kripto paralardan bağımsız yılda 2 trilyon dolar kara para aklanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yayınladığı bir rapora göre, kripto para birimlerinden bağımsız olarak yılda yaklaşık 2 trilyon dolar kara para aklanıyor.
Merkezsizleşmiş altyapısı nedeniyle çoğunlukla kripto para birimleriyle ilişkilendirilen ve kurumsal yatırımcıların ana endişesi olan kara para aklama eylemleri sürüyor.
Bloomberg’in yayınladığı UNODC raporuna göre, kripto para birimleriyle bağlantısı olmayan ve bankalar ve finansal kurumların dahil olduğu kara para aklama eylemlerinin her yıl 2 trilyon dolara ulaşıyor.
Söz konusu rapor, merkezi kontrolü olmaması sebebiyle kripto para birimlerini eleştiren bankaların kara para aklama eylemlerinin bir parçası olmaya ve yasal para birimlerinin kara para aklama eylemlerinde ana tercih olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Raporda, ABD’de bankaların söz konusu kara para aklama eylemleri sebebiyle yaklaşık 3 milyar dolar, Avrupa’daki bankaların da 6 milyar dolara yakın ceza ödediği belirtiliyor.
Kripto para birimlerinin altında yatan blockchain teknolojisi üzerindeki işlemlerin takip edilememesi ve bu nedenle otoritelerin yaptırımlarından bağımsız olarak, "çeşitli suç eylemlerine açık" olarak değerlendirilen kripto para birimlerinin, kara para aklama eylemlerinde ana seçenek olarak tercih edilmediğini ortaya koyan raporda, finans dünyasındaki yolsuzluk ve dolandırıcılık eylemlerinin sanal para birimleri teknolojisi ile oluşmadığına, söz konusu sorunun bu teknolojilerden önce de var olduğuna dikkat çekiliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328