Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

Vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG Türkiye'nin, Türkiye ekonomisini incelediği Sektörel Bakış – İlk Yarı serisinin 'İlaç' bölümünde, istikrarlı iç talep sayesinde göreceli olarak hızlı bir büyüme eğilimi gösteren ilaç sektörünün uzun vadede Ar-Ge harcamalarına daha fazla bütçe ayırarak üretimde dışa bağımlılığını azaltmasının önemi vurgulandı.

KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Hakan Orhan, "Sağlık sektöründe yerelleşme ve ihracat bu süreci desteklerken, bu eğilimlerin kalıcılığını sağlamak açısından sektörün ilaçların etken maddelerinde de dışa bağımlılığı azaltacak üretimi yapmaya başlaması büyük önem taşıyor. Bunun için de sektörün Ar-Ge harcamalarına verdiği önemi ve sabit yatırımları artırması gerekiyor" dedi.

Rapordan öne çıkan satırbaşları şöyle:

- Dünyada 2018 yılında ilaç sanayine yönelik harcamalar 1 trilyon 200 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, önümüzdeki yıllık dönemde gerek talep gerekse yatırım eğilimlerinin yüksek oranda süreceği öngörülüyor. Ancak iş süreçlerine gelen kamu müdahaleleri ve yüksek Ar-Ge harcamaları, sektörün temel zorlukları olarak öne çıkıyor.

- Yılın ilk üç ayında toplam 134 ilaç pazara girerken, 114 adeti yurtiçinde imal edilen eşdeğer ilaçlar oldu.

- 2019'un ilk üç ayında sektörün ihracatı yıllık bazda yüzde 5.1 azalarak 273 milyon dolara inerken ithalat yüzde 7.4 azalışla 1 milyon 343 bin dolar olarak gerçekleşti.

- Bununla birlikte kur etkisi nedeni ile yurt dışı cirosunda artış gerçekleşti. 2018 ortalamasında yüzde 48.4 olan yurt dışı ciro artışı, 2019 ilk beş ayında ise yüzde 46.0 ile oldukça güçlü gerçekleşti.

- Sanayi üretimi içinde temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı yerli ürün kullanma eğiliminin artmasından fayda sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda sektörün 2018'deki yüzde 7.3’lük ortalama büyüme temposu 2019 ilk beş ayında da güçlü şekilde sürdü. İlk çeyrekte yüzde 13.2 olan sektörün yıllık büyüme hızı ilk 5 ay ortalamasında yüzde 15.6’ya ulaştı.

- Türkiye ilaç sektörü 2018'de değer ölçeğinde yüzde 26.1 büyüyerek, 30 milyar 94 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Kutu ölçeğinde ise yüzde 3.6 artışla 2 milyar 30 milyon kutu satış gerçekleşti. 2019 ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 27.5, kutu olarak ise yalnızca yüzde 0.4 büyüme kaydedildi.

- Sektörün yurtiçi yıllık ciro artışı, 2018'de yüzde 24.1 gerçekleşirken , 2019’un ilk beş ayında ise yüzde 31.0 ile reel olarak güçlü bir artışa işaret etti.

- Döviz kurlarındaki sert hareketler ise sektörün kar marjını ve üretimin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor.

- Sağlık turizminin her geçen gün güçleniyor olması, Türk ilaç sektörünü de destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

- Orta vadede sektörde lisanslama sürecindeki zorluklar, ilaç kullanımında bilincin gelişmesi ve kamu otoritelerinin düzenlemeleri sektörün dinamizmini sınırlıyor. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler ve yüksek Ar-Ge harcamaları sektörün maliyetleri üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak özellikle Türkiye gibi gelişen pazarlar, demografik etkilerden dolayı yüksek potansiyel taşımaya devam ediyor. (Fotoğraflı)